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Число погибших при стрельбе в штате Колорадо возросло до 10 человек

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Подозреваемый в трагедии задержан.

Число погибших при стрельбе в штате Колорадо возросло до 10 человек. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители полицейского управления города Боулдер. В заявлении указано, что трагедия произошла на территории супермаркета. Ранее было известно только о шести погибших, в числе которых был сотрудник правоохранительных органов.

Начальник полицейского департамента Боулдера Марис Герольд заявила, что жертвой стрелка стал ее 51-летний коллега Эрик Тэлли. Мужчина первым прибыл на вызов жителей из-за стрельбы. Полиция полагает, что предполагаемый преступник задержан. Его личные данные не раскрываются в интересах следственных органов. 

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Видео: YT / Reuters

Теги: боулдер, колорадо, стрельба, супермаркет
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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