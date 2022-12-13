Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке

В очередной раз журналисты засняли конфуз президента США.

Американский президент Джо Байден в очередной раз не смог самостоятельно найти выход со сцены. Трансляцию его выступления в Нью-Йорке с речью по поводу повышения потолка государственного долга США вели в среду местные телеканалы. Политик выразил благодарность участникам мероприятия, после чего отправился в правую от себя сторону. Однако уже на полпути спикер обернулся и уточнил маршрут у одного из своих помощников. Сотрудник подтвердил, что глава Белого дома двигается в правильном направлении. На прощании Джо Байден улыбнулся аудитории и поднял большой палец.

Напомним, что следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Днем 25 апреля Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его оппонент Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Конгрессмен США обвинил членов семьи Байдена в получении миллионов долларов из Китая.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian