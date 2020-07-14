Глава США оконфузился на международном выступлении.

Американский президент Джо Байден не смог осилить слово "энергетическая" во время выступления в Египте на Конференции ООН Cop27, посвященной вопросам климатических изменений. Мероприятие состоялось в городе Шарм-эш-Шейхе. В социальных сетях пользователи из США раскритиковал инцидент. Они отметили, что лидер Белого дома несколько раз безуспешно пытался произнести фразу, после чего он извинился перед аудиторией. Он пояснил, что это "не его цитата".

Поспособствовать становлению глобальной чистой энергетической экономики. Джо Байден, президент США

Американские пользователи под постом в соцсети Республиканской партии предложили президенту Байдену уйти в отставку в том случае, если он не может справиться даже с произнесением заготовленного текста. Один из подписчиков назвал конфуз "позором международного масштаба". Другой пользователь добавил, что политик опасен для нации. Третий высказался за то, что Байдена следует считать опасным даже для управления автомобилем, но несмотря на это он продолжает управлять государственным аппаратом США.

Байден призвал сокращать зависимость от ископаемого топлива в мире в свете СВО.

Фото и видео: YouTube / El País