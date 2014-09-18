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Байден: США и Китай ответственны за то, чтобы их конкуренция не переросла в конфликт

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Глава США считает, что конфликта с Пекином можно избежать.

Американский президент Джо Байден уверен в том, что США и Китай ответственны за то, чтобы их взаимная конкуренция не переросла в конфликт мирового масштаба. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед своими помощниками по национальной безопасности в Белом доме. Он отметил, что Вашингтон стремится не допустить развития такого сценария.

Мы не стремимся к конфликту с ними. На нас лежит ответственность за управление все более интенсивной конкуренцией с Китаем.

Джо Байден, президент США

Лидер США добавил, что Вашингтон "готов к жесткой конкуренции" с китайскими коллегами, однако между странами не обязательно должен возникать конфликт. При этом Джо Байден добавил, что мир меняется, поэтому власти США продолжат играть ведущую роль в вопросе сохранения мира путем дипломатии. Страна также будет руководствоваться поддержкой "самых лучших вооруженных сил".

Байден полагает, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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