Байден полагает, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами

Глава США напомнил о "решающем десятилетии".

Американский президент Джо Байден полагает, что США должны сохранять превосходство над другими странами с точки зрения военного потенциала. Об этом глава государства сообщил своим коллегам и помощникам, курирующим вопросы национальной безопасности США на встрече в Белом доме. Политик разъяснил позицию Вашингтона. В своей речи он упомянул отношение с Китаем и председателем КНР Си Цзиньпином.

Мы должны сохранять наше военное превосходство, но мы ясно даем понять, что не стремимся к конфликту. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома добавил, что власти США совместно с союзниками и партнерами по всему миру продолжат поддерживать Украину из-за проведения Россией специальной военной операции. Он также призвал держать НАТО как сильную и единую силу, которая должна быть готова к текущим и будущим угрозам. Джо Байден пояснил, что данное десятилетие будет решающим для мира, так как общество находится в процессе трансформации, этапе обострения соперничества между ведущими державами.

Байден поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность.

Фото и видео: Белый дом