В Петербурге 3 мая пройдут небольшие дожди

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов.

Синоптическая ситуация в Северной столице 3 мая будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта. Смещаясь с северо-запада, он принесёт в регион обширные поля облаков, местами вызовет небольшие дожди и огранит дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

В субботу пройдут небольшие дожди и +12…+14 градусов.

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Фото: Piter.tv