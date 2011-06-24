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Бах высказался о возможной реакции Франции по участию россиян в Олимпиаде

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По его словам, в МОК придерживаются одинаковых подходов.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможной реакции Франции по участию россиян в Олимпиаде 2024 года. Об этом он заявил во время круглого стола со СМИ.

По его словам, в МОК придерживаются одинаковых подходов. Бах напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал декларацию G7 в поддержку позиции организации по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с паспортами России и Белоруссии. Не вижу никаких проблем в данный момент.

Томас Бах, президент МОК

Ранее Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде могут принять в октябре.

Видео: YouTube / IOC Media

Теги: международный олимпийский комитет, олимпиада 2024, томас бах, франция
Категории: Лента новостей, Спорт,

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