BadComedian раскритиковал фильм "Полицейский с рублевки" с Буруновым

Евгений Баженов заявил, что в фильме большое количество несмешных шуток.

Блогер BadComedian выпустил обзор на новогодний фильм "Полицейский с рублевки". Ролик опубликован на YouTube-канале Евгения Баженова.

Баженов заявил, что в фильме большое количество несмешных шуток.

Почти полное отсутствие юмора, бессмысленное насилие и спермотоксикоз в крайней форме BadComedian.

Напомним, что российская комедия режиссера Ильи Куликова вышла в российский прокат 12 декабря 2019 года. В фильме снялись Сергей Бурунов (Яковлев), София Каштанова (Кристина), Роман Попов (Мухич), Рина Гришина (Алиса) и другие актеры. На пресс-показе Бурунов заявил, что "без Петрова все плохо", тем самым вызвав смех в зале.

Ранее мы сообщали о том, что авторы короткометражки "Русская кибердеревня" выпустили ролик про Новый год на Марсе.

Видео: BadComedian/YT