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Авторы короткометражки "Русская кибердеревня" выпустили ролик про Новый год на Марсе

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За считанные часы видео набрало около 47 тысяч просмотров и порядка 21 тысячи лайков.

В сети появилось новое видео от авторов короткометражки "Русская кибердеревня". Они выпустили ролик про Новый год на Марсе. Ролик опубликован на YouTube-канале birchpunk.

В новогоднем выпуске герой выдуманной киберфермы рассказывает, как он встречает Новый год на Марсе. Режиссер Сергей Васильев показал роботов, которые нарезали морковь на оливье, нейропрезидента и живую ёлку, которая очень быстро бегает.

За несколько часов видео набрало около 47 тысяч просмотров и порядка 21 тысячи лайков. Пользователи заявили, что они в восторге от ролика.

Ранее мы сообщали о том, что Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев.

Видео: birchpunk

Теги: короткометражка, новый год, русская кибердеревня, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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