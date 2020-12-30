Премьера комедии "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым состоится в Петербурге

Комедия выйдет в широкий прокат 4 марта.

3 марта в петербургском кинотеатре "Формула Кино Галерея" состоится всероссийская премьера картины "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях.

Режиссером картины выступил Алексей Нужный, ранее работавший над фильмами "Я худею", "Огонь", "Громкая связь" и "Обратная связь", а также сериалом "Толя-робот".

Действие фильма происходит в 2040 году. Евгений и Александра 20 лет живут в браке. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: пара попадает в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда Женя сделал предложение Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это окажется непросто.

Роли в фильме также исполнили Денис Парамонов, Дарья Коныжева и другие.

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Фото: Kinopoisk