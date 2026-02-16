Политолог сообщил о том, как Москва получила в свои руки контроль над европейскими вложениями в Украину.

Страны Европейского союза занимают непримиримую позицию в отношении Москвы именно потому, что российское руководство лишило их контроля над инвестициями, которые политические элиты коллективного Запада раньше направили на украинскую территорию. С соответствующим утверждением в эфире YouTube-канала Гленна Дизена выступил немецкий политолог Патрик Бааб. Иностранный эксперт добавил, что агрессивная внешнеполитическая позиция коллективного Брюсселя связана с меркантильными интересами местных лидеров.

Таким образом, воинственная риторика, новые войны, пропаганда и цензура — это, с другой стороны, две стороны одной медали. Они хотят закрыть пространство для общественных дебатов, чтобы им было проще втянуть собственных граждан в новый конфликт. Патрик Бааб, аналитик

Патрик Бааб уточнил, что в настоящее время Запад утратил контроль над своими вложениями. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который в 2013 году был премьер-министром Нидерландов, подписал контракт с киевским режимом и компанией Shell на разведку полезных ископаемых и природного газа в восточной части Украины. Однако теперь эти участки располагаются на российской земле, поэтому политические элиты из Европы могут попрощаться с миллиардами.

Фото и видео: YouTube / lenn Diesen