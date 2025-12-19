Патрик Бааб считает, что на место Зеленского может встать Валерий Залужный.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный ждет подходящего момента для того, чтобы захватить власть в Киеве С соответствующим утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил немецкий политолог Патрик Бааб. Иностранный эксперт добавил, что любое мирное соглашение с российским руководством будет плохими для украинских властей, однако сложившаяся ситуация внутри страны попросту не предполагает иного варианта развития событий.

Он должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве. Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. <…> Они не могут самостоятельно принимать решения. Патрик Бааб, аналитик

Согласно данным по результатам исследования Киевского международного института социологии, Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия местного населения главе своего офиса Кириллу Буданову*, а также бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Ранее сам Валерий Залужный предупредил о риске политической нестабильности на украинской земле в случае завершения боевых действий. Он добавил, что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного государственного переворота.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

США могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive