B Кронштадте создадут яхтенный порт, построят отели и жилье

Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, согласно которому компании ГК "Алькор" и АНО "Остров фортов" начнут сотрудничество.

Компании планируют реализовать несколько проектов в Кронштадте. Так, появится яхтенный порт в Каботажной гавани на 17 гектар, будет построен жилой массив на 1 430 квартир, поликлиники, два детсада, а также четырехзвездочный отель на 200 номеров, дороги, инженерные сети и другие объекты инфраструктуры.

"Алькор" выступит в роли инвестора: общий объем средств составит более 16 миллиардов рублей. Все объекты планируют построить до 2025 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят обновить более тысячи вагонов метро.

Фото: Piter.tv