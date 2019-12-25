BMW перевернул автомобиль на Дегтярной

Водители не пострадали.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что две машины столкнулись на пересечении 3-ей Советской улицы и улицы Дегтярной. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водитель за рулем BMW решил не уступать автомобилю, движущемуся по главной, в результате чего врезался в него. От столкновения пострадавшая иномарка перевернулась. Свидетели случившегося уточняют, что водители в порядке.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в столб на Октябрьской набережной.

Фото: vk.com/spb_today