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BMW перевернул автомобиль на Дегтярной
Сегодня, 12:49
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arteliseev

BMW перевернул автомобиль на Дегтярной

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Водители не пострадали.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что две машины столкнулись на пересечении 3-ей Советской улицы и улицы Дегтярной. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Водитель за рулем BMW решил не уступать автомобилю, движущемуся по главной, в результате чего врезался в него. От столкновения пострадавшая иномарка перевернулась. Свидетели случившегося уточняют, что водители в порядке. 

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в столб на Октябрьской набережной.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: бмв, два автомобиля, столкновения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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