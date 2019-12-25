БФК рекомендовал ЗакСу принять поправки к бюджету Петербурга на 2021 год

Поправка губернатора Александра Беглова предполагает выделение дополнительных шести миллиардов рублей.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что Бюджетно-финансовый комитет рекомендовал ЗакСу принять поправки к бюджету Петербурга на 2021 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Заксобрания.

Так, фракция "Единая Россия" намерена скорректировать бюджет. Предлагается, направить около четверти миллиарда рублей на оборудование для больниц и других медучреждений.

Напомним, что поправка градоначальника Северной столицы предполагает выделение дополнительных шести миллиардов рублей на расходы, связанные с социальной политикой, здравоохранением и образованием.

Ранее мы сообщали о том, что здание на Конюшенной площади уйдет с молотка из-за банкротства собственника.

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