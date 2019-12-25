БФК одобрил окончательную версию бюджета Петербурга на следующий год

Доходная часть бюджета составит 651, 7 миллиарда рублей.

В понедельник, 23 ноября, бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания рекомендовал к принятию проект бюджета на 2021 год и плановый двухлетний период в третьем чтении, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Отмечается, что после второго чтения в документ внесли юридико-технические правки и поправка комитета. Так, в 2021 году доходная часть бюджета составит 651,7 млрд рублей, расходная – 741,3 млрд рублей. Дефицит – 89,7 млрд рублей.

Ранее мы писали, что за 10 месяцев 2020 года в Петербурге уже собрали более 472 млн рублей налогов.

Фото: Piter.TV