За 10 месяцев 2020 года в Петербурге уже собрали более 472 млн рублей налогов

Глава Северной столицы поздравил с юбилеем налоговую службу России.

За 10 месяцев 2020 года в бюджет Петербурга собрали более 472 млн рублей налогов. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, который накануне поздравил налоговую службу России с 30-летием. Поздравление прозвучало на расширенном заседании Коллегии УФНС России по Петербургу.

Градоначальник отметил, что от работы налоговой службы зависит наполняемость городского бюджета, а также выполнение программ развития города и других крупных проектов. Беглов добавил, что с января по октябрь 2020 года в бюджеты всех уровней в Петербурге поступило порядка 1,69 трлн рублей налогов, а в сам городской бюджет поступило более 472 миллионов рублей. Данный показатель составляет 97,8% от поступлений за тот же период 2019 года.

В 2020 году из-за пандемии доходы сокращались, но у города есть запас прочности, созданный, в том числе, и усилиями налоговых органов - рассказал губернатор.

Глава города напомнил, что во время пандемии коронавируса правительство Петербурга приняло три пакета мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики. Они включают значительные налоговые преференции и субсидии на сохранение рабочих мест.

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Фото: Piter.tv