БДТ примет гастроли московского "Гоголь-центра" в феврале

Театр везет два спектакля Кирилла Серебренникова.

В феврале 2020 года БДТ предоставит свою главную сцену для двух спектаклей московского "Гоголь-центра", который впервые приезжает в Северную столицу: "Маленьких трагедий" по мотивам пьес Пушкина и "(М)ученика" по произведению Мариуса фон Майенрбурга.

Постановщик и режиссер обеих пьес – небезызвестный Кирилл Серебренников. Многие знают его по фильмам "Лето", "Измена", "Изображая жертву". Спектакли центра, которым Серебренников руководит, активно обсуждаются, вызывают ожесточенные споры и собирают престижные награды в России и Европе. Гастроли впервые пройдут в другом городе, ведь монтаж декораций для одного из спектаклей – долгое и трудное занятие.

Кстати, пьеса фон Майенбурга для "(М)ученика" стала основой для скандального фильма Серебренникова "Ученик", который вышел на экраны три года назад.

"Маленькие трагедии" покажут в Петербурге 18 и 18 февраля, "(М)ученик" выйдет на сцену 21 и 22 февраля.

Оглашены номинанты на премию "Золотая маска". Среди них есть и петербуржцы.

Фото: предоставлено организаторами