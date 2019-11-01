Оглашены номинанты на премию "Золотая маска"

В число соискателей вошли Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и другие постановщики.

В оргкомитете отечественной премии в области театра "Золотая маска" объявили номинантов за 2020 год. Среди номинированных режиссеров – Кирилл Серебренников, Дмитрий Волкострелов, Константин Богомолов и другие. Петербурженка Ксения Раппопорт представлена в актерской номинации.

Среди 22-х спектаклей разной формы Петербург представляют театр имени Ленсовета, Александринский театр, БДТ имени Товстоногова, Театр ненормативной пластики, театр "Приют Комедианта" и многие другие.

Отметим, что церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля 2020 года.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Ленобласть примет Всероссийский театральный марафон.

Видео: Театр Ленсовета, postalla155 / YouTube