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Оглашены номинанты на премию "Золотая маска"

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В число соискателей вошли Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и другие постановщики.

В оргкомитете отечественной премии в области театра "Золотая маска" объявили номинантов за 2020 год. Среди номинированных режиссеров – Кирилл Серебренников, Дмитрий Волкострелов, Константин Богомолов и другие. Петербурженка Ксения Раппопорт представлена в актерской номинации.

Среди 22-х спектаклей разной формы Петербург представляют театр имени Ленсовета, Александринский театр, БДТ имени Товстоногова, Театр ненормативной пластики, театр "Приют Комедианта" и многие другие.

Отметим, что церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля 2020 года.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Ленобласть примет Всероссийский театральный марафон.

Видео: Театр Ленсовета, postalla155 / YouTube

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Театры,

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