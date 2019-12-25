БДТ анонсировал премьеру "Джульетты" на музыку Сергея Шнурова

В понедельник, 5 октября, стало известно, когда на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоится премьера спектакля "Джульетта". Об этом сообщает пресс-служба театра.
Как оказалось, главная роль в спектакле досталась певице и актрисе Мусе Тотибадзе. Стоит отметить, что музыку к "Джульете" написал петербургский музыкант Сергей Шнуров. Постановка имеет ограничение 18+.
Премьера постановки состоится 9 октября.
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Фото:БДТ
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