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БДТ анонсировал премьеру "Джульетты" на музыку Сергея Шнурова
Сегодня, 14:29
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IRINA_CHALKINA

БДТ анонсировал премьеру "Джульетты" на музыку Сергея Шнурова

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Главную роль в спектакле исполнила приглашённая актриса и певица Муся Тотибадзе.

В понедельник, 5 октября, стало известно, когда на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоится премьера спектакля "Джульетта". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Как оказалось, главная роль в спектакле досталась певице и актрисе Мусе Тотибадзе. Стоит отметить, что музыку к "Джульете" написал петербургский музыкант Сергей Шнуров. Постановка имеет ограничение 18+.

Премьера постановки состоится 9 октября. 

Ранее мы сообщали о том, что Лев Лещенко объяснил важность победы блокадницы в шоу "Голос 60+".

Фото:БДТ

Теги: бдт, муся тотибадзе, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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