БДТ 7 мая покажет онлайн-спектакль с Алисой Фрейндлих

Посмотреть онлайн его смогут все желающие бесплатно.

Сегодня, 7 мая, в 19:00 на портале БДТdigital состоится повторный онлайн-показ спектакля "Война и мир Толстого" с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли. Об этом сообщили в Instagram театра.

Премьера спектакля "Война и мир Толстого" состоялась в 2015 году. Тогда режиссер мог только мечтать о том, чтобы после просмотра постановки людям хотелось перечитать знаменитый роман Толстого. Зрительница из Мурманска Светлана Влазнева после первого онлайн-спектакля написала, что так и произошло. Ей захотелось взять в руки эту книгу впервые за многие годы.

В постановке Алиса Фрейндлих как будто проводит для зрителей экскурсию по страницам произведения. Именно она в спектакле исполняет роль музейной смотрительницы Натальи Ильиничны.

В середине апреля БДТ вышел на собственную онлайн-сцену.

Фото: БДТ