БДТ вышел на собственную онлайн-сцену

Проект получил название БДТdigital, или "Цифровой БДТ".

Первое событие виртуальной афиши состоится 13 апреля: зрителей ждет радиоспектакль по рассказам писательницы Марианны Гончаровой, в котором выступит народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Об этом сообщил ТАСС.

"Проект создавался под лозунгом: "А вдруг и правда после пандемии мир не будет прежним?", – представил проект художественный руководитель театра Андрей Могучий.

Помимо этого 37 артистов вместе споют онлайн песню Крылатова "Прекрасное далеко" на стихи Юрия Энтина. По мнению Андрея Могучего, очень важно петь всем вместе.

"Этот портал - это такая мечта сделать виртуальную версию БДТ, с его историей, его настоящим, с его будущим, с его реальной жизнью, в которой живут сейчас артисты у себя в квартирах, не теряя друг друга, с какой-то попыткой превратить весь этот социальный проект в художественный", – поделился художественный руководитель театра.

Ранее мы сообщали, что петербургская столовая штаба ЗВО принимает заказы по телефону.

Фото: "БДТ имени Г. А. Товстоногова" / Вконтакте