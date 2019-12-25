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Петербургская столовая штаба ЗВО принимает заказы по телефону
Сегодня, 19:05
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smirenny

Петербургская столовая штаба ЗВО принимает заказы по телефону

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Оплата производится исключительно банковскими картами.

Теперь в столовой петербургского штаба Западного военного округа действует система заказа питания, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Чтобы заказать комплексный обед, необходимо позвонить по телефону и оплатить заказ картой. Военнослужащие получают обед в закрытом пакете. Помимо прочего, там также прилагаются средства гигиены. Отмечается, что работники столовой ежедневно проходят медосмотр, а также работают в масках, перчатках и шапочках. 

Ранее мы писали, что появились первые подробности испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Фото: pixabay

Теги: зво, коронавирус, петербург, столовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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