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БДТ перенес премьеру спектакля "Джульетта" из-за коронавируса у артиста
Сегодня, 21:45
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БДТ перенес премьеру спектакля "Джульетта" из-за коронавируса у артиста

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Дата премьерного показа постановки будет объявлена позднее.

Стало известно о переносе премьерного показа спектакля "Джульетта" в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурга. Сообщение об этом появилось на странице театра "ВКонтакте" в четверг, 8 октября.

Премьера с 9 и 10 октября переносится на неопределенный срок. Представители театра объявили, что у одного актера, который участвует в постановке, нашли коронавирус. Заменить его нельзя.

Новые даты премьеры постановки с учетом спецпоказа для студентов представят в течение недели. Приобретенные билеты будут действительны, их также можно вернуть в кассе театра.

Ранее мы сообщали о том, что главная роль в спектакле досталась певице и актрисе Мусе Тотибадзе. Стоит отметить, что музыку к "Джульете" написал петербургский музыкант Сергей Шнуров. Постановка имеет ограничение 18+.

Фото: Piter.tv

Теги: бдт, джульетта, постановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Культура, Театры,

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