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БДТ отменил три октябрьских спектакля из-за коронавируса у артистов
Сегодня, 21:58
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smirenny

БДТ отменил три октябрьских спектакля из-за коронавируса у артистов

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Из-за болезни отменили спектакли "Аустерлиц", "Дама с собачкой" и "Слава".

Во вторник, 20 октября, стало известно, что Большой драматический театр имени Товстоногова продолжает отменять спектакли.

Результаты теста на коронавирус у некоторых артистов оказались положительными, из-за чего администрация культурного учреждения объявила о переносе спектаклей  "Аустерлиц" (25 октября), "Дама с собачкой" (29 октября) и "Слава" (20 октября).

Артисты регулярно сдают тест: театр соблюдает все требования Роспотребнадзора. Билеты на отмененные спектакли можно сдать в кассах тетра. 

Ранее мы писали, что актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге.

Фото: vk.com/bdtspb

Теги: бдт, бдт имени товстоногова
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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