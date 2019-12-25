БДТ отменил три октябрьских спектакля из-за коронавируса у артистов

Из-за болезни отменили спектакли "Аустерлиц", "Дама с собачкой" и "Слава".

Во вторник, 20 октября, стало известно, что Большой драматический театр имени Товстоногова продолжает отменять спектакли.

Результаты теста на коронавирус у некоторых артистов оказались положительными, из-за чего администрация культурного учреждения объявила о переносе спектаклей "Аустерлиц" (25 октября), "Дама с собачкой" (29 октября) и "Слава" (20 октября).

Артисты регулярно сдают тест: театр соблюдает все требования Роспотребнадзора. Билеты на отмененные спектакли можно сдать в кассах тетра.

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Фото: vk.com/bdtspb