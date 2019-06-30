Актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге

Несколько лет назад у актрисы диагностировали

Актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову госпитализировали в одну из клиник Петербурга, сообщил Пятый канал.

Подробной информации о госпитализации пока нет. Напомним, что пять лет назад врачи диагностировали Крючковой раз легких. После лечения наступила ремиссия, актриса сыграла в фильме "Одесский пароход". Также поклонники артистки знают, что Светлана Крючкова перенесла более десятка операций, две тяжелейшие черепно-мозговые травмы, даже клиническую смерть.

Драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Петербурге, в котором служила актриса, отменил некоторые спектакли из-за коронавируса у артистов.

Ранее мы писали, что иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей.

Фото: vk.com/kryuchkovasvetlana