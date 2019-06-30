Актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге

Актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову госпитализировали в одну из клиник Петербурга, сообщил Пятый канал.
Подробной информации о госпитализации пока нет. Напомним, что пять лет назад врачи диагностировали Крючковой раз легких. После лечения наступила ремиссия, актриса сыграла в фильме "Одесский пароход". Также поклонники артистки знают, что Светлана Крючкова перенесла более десятка операций, две тяжелейшие черепно-мозговые травмы, даже клиническую смерть.
Драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Петербурге, в котором служила актриса, отменил некоторые спектакли из-за коронавируса у артистов.
Ранее мы писали, что иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей.
Фото: vk.com/kryuchkovasvetlana
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