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Актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге
Сегодня, 20:52
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smirenny

Актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге

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Несколько лет назад у актрисы диагностировали

Актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову госпитализировали в одну из клиник Петербурга, сообщил Пятый канал.

Подробной информации о госпитализации пока нет. Напомним, что пять лет назад врачи диагностировали Крючковой раз легких. После лечения наступила ремиссия, актриса сыграла в фильме "Одесский пароход". Также поклонники артистки знают, что Светлана Крючкова перенесла более десятка операций, две тяжелейшие черепно-мозговые травмы, даже клиническую смерть.

Драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Петербурге, в котором служила актриса, отменил некоторые спектакли из-за коронавируса у артистов. 

Ранее мы писали, что иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей.

Фото: vk.com/kryuchkovasvetlana

Теги: светлана крючкова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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