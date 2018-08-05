Фонтанный Дом готовит проект к 130-летию Анны Ахматовой

В течение года петербуржцам будут предлагать лекции, выступления и тематические выставки.

В центре Петербурга запускается культурный проект, связанный с 130-летием русской поэтессы Анны Ахматовой. Мероприятия запланированы музеем Ахматовой в Фонтанном Доме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В честь памятного события в здании целый год будут проводиться литературные вечера, открытые лекции, на которых гости более подробнее узнают о жизни литературного деятеля. В рамках запланированных событий 21 февраля откроется фотовыставка Дмитрия Горячева "Первая пятилетка", а также праздничные мероприятия продолжаются выступлением Светланы Крючковой "А может, и смерти нет…".

Фото: Piter.tv