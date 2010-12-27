Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Игрок" — это вольная интерпретация романа Федора Достоевского, созданная специально для актрисы Светланы Крючковой. Она и крупье, и репортер, и ведущая трансляции с места событий, и, наконец, богатая и властная Бабуленька Антонида Васильевна Тарасевичева. Вокруг этой фигуры кипят страсти курортного городка Рулетенбурга.

Зрители увидят на сцене много хореографических и музыкальных номеров. Герои будут петь иностранные хиты разных лет — от "Paroles, paroles" Джанни Феррио до "Mein herz brennt" Rammstein.

Роль Алексея Ивановича, компаньона Бабуленьки по игре в рулетку, исполняет артист театра и кино Владимир Кошевой. В роли его возлюбленной, Полины Александровны, выступает актриса БДТ Полина Толстун.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru