БДТ отменил спектакль "Джульетта" с музыкой Сергея Шнурова

Почему спектакль отменили, неясно.

Театральную постановку "Джульетта", которая была запланирована на вторник, 1 декабря, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.

Зрителей предупредили в группе "Вконтакте", на официальной странице театра. Почему спектакль отменили, неизвестно. Билеты, которые были куплены в кассе театра или театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ, а деньги за электронные билеты вернут автоматически.

Отмечается, что в спектакле звучит музыка Сергея Шнурова.

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Фото: vk.com/bdtspb