Инна Олевская зажгла звезды в Галерее современного искусства фарфора

Галерее современного искусства фарфора открылась персональная выставка «15-677ic» художника Инны Олевской.

Инна Олевская — непревзойденный мастер архитектурно-пространственных композиций в фарфоре, заслуженный художник России. Ее работы выставлялись в галерее дизайна Bulthaup, Lazarev Gallery, более 400 произведений можно было увидеть в залах главного штаба Государственного Эрмитажа, а также в Русском музее, Историческом музее и многих других.

Так сложилось, что, к сожалению, у Инны Соломоновны не было персональной выставки в Галерее современного искусства фарфора. И когда в 2018 году у нас открывалась выставка в Эрмитаже, появилась такая идея. Действительно, как так? Инна Соломоновна 50 лет работает на заводе, и не сделать выставку. Поэтому мы в кратчайшие сроки реорганизовали всё помещение. рассказала Татьяна Тылевич, гендиректор Императорского фарфорового завода.

На выставке представлены избранные работы Инны Олевской, которые уже стали классикой искусства фарфора, а также новые композиции, созданные в 2020 году. Фарфоровые сумочки, помады, браслеты сочетаются со сложными художественными образами. На данной выставке фарфор — это не просто материал для посуды, это материал для изящной, утонченной архитектуры и скульптуры.

Эта выставка — это номер пигмента краски, которая явилась посылом. Изначально я решила делать это все в черном цвете, не соображая еще, куда я ныряю. И, таким образом, мы выяснили, что пигмент этой черной краски носит номер 15-677ic. Поэтому я не знаю, в какой степени я иду — впереди планеты или нет, в контексте или не в контексте, но мы сделали эту вещь. заявляет Инна Олевская.

Черный цвет пространства галереи выбран с целю подчеркнуть пластику и текстуру фарфора, он создает атмосферу космоса, в котором экспонаты сияют словно звезды.

В 2004 году эта галерея открылась, и сейчас мы увидим ее преображение. Это чудо произошло, которое мы долго ждали. Вы увидите, что это необыкновенный театр, там зажглись звезды галактические, которые создавала Инна Олевская на протяжении многих лет. считает Нелли Петрова, главный художник Императорского фарфорового завода.

Текст, фото: Дарья Иванова/Piter.TV