БАНДА СИМУЛЯНТОВ : выставка Александра Дашевского в Anna Nova

Новая выставка Александра Дашевского - это масштабное размышление о кризисе, смерти и реинкарнации искусства. В современном мире живопись скорее мертва, чем жива - ее подменяют некроакадемизмом, поп-артом второй свежести, мертворожденным китчем и прочими искусственными заменителями. Чтобы конкурировать с инстаграмом и рекламой, живопись должна приспосабливаться к новым форматам и носителям. Вот почему Дашевский экспериментирует с нестандартными холстами и разными поверхностями. Выгнанная с парадного

БАНДА СИМУЛЯНТОВ : выставка Александра Дашевского в галерее Anna Nova АРТЛИКБЕЗ № 223 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Яков Кальменс оператор и монтажер: Гера Героев