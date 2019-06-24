SUSPENSE: выставка в Особняке Бракгаузена

Что будет с нашей цивилизацией в день "когда остановится Земля"? Когда отключатся интернет, электричество, линии коммуникаций? Возможно, очень быстро мы вернемся к технологиям скобления шкур, заточки копий, добычи огня трением... А связь будем поддерживать кострами на вершинах огромных мусорных куч. Вот тогда придется вспомнить и азбуку Морзе - недаром на выставке-фантазии "Suspense" в заброшенном постапокалиптическом особняке Бракгаузена поясняющие надписи сделаны морзянкой. Здесь художник Владимир

SUSPENSE: коллективная выставка в Особняке Бракгаузена арт-гид: Вячеслав Корнев; звук: Дарья Сарычева операторы: Данил Антропов, Андрей Кузькин музыка: Remy Bourgeois Санкт-Петербург, 19 июня 2019