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НОЧЬ МУЗЕЕВ 2019 (Часть 1)

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Беспримерный по километражу и хронометражу арт-поход по объектам Музейной ночи-2019. Первая часть путешествия.

 МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ 2019 (часть 1) Строгановский дворец. Русский музей Академическая Капелла Санкт-Петербурга «Элементы оперы» Исаакиевский собор. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «КЛАССИКА» ЦВЗ «Манеж». Выставка «Жизнь после жизни» ЦВЗ «Манеж». перформанс Саши Смеловой «Апокалипсис сейчас» Особняк Румянцева. Музыкальная площадка «Лофт Румянцев» Музей Академии художеств. «Эликсир бессмертия в музейной практике» #артликбез #спб #питер #музейнаяночь #ночьмузеев

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Категории: Арт-репортажи,

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