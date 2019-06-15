МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ 2019 (часть 1) Строгановский дворец. Русский музей Академическая Капелла Санкт-Петербурга «Элементы оперы» Исаакиевский собор. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «КЛАССИКА» ЦВЗ «Манеж». Выставка «Жизнь после жизни» ЦВЗ «Манеж». перформанс Саши Смеловой «Апокалипсис сейчас» Особняк Румянцева. Музыкальная площадка «Лофт Румянцев» Музей Академии художеств. «Эликсир бессмертия в музейной практике» #артликбез #спб #питер #музейнаяночь #ночьмузеев
НОЧЬ МУЗЕЕВ 2019 (Часть 1)
Беспримерный по километражу и хронометражу арт-поход по объектам Музейной ночи-2019. Первая часть путешествия.
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