Азмун пропустил матч из-за плохого самочувствия

В субботу, 24 октября, матч "Зенита" против "Рубина" прошел без Сердара Азмуна. Сергей Семак рассказал, почему.
Как оказалось, футболист пропустил игру из-за плохого самочувствия. Недомогание Азмун почувствовал после выходного дня. Его освободили от занятий. На данный момент футболист ожидает результаты необходимых анализов.
Мы подстраховались и не включили его в заявку
отметил Семак.
Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.
Фото: Instagram / sardar_azmoun
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