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Азмун пропустил матч из-за плохого самочувствия
Сегодня, 18:58
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smirenny

Азмун пропустил матч из-за плохого самочувствия

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После выходного футболист почувствовал недомогание.

В субботу, 24 октября, матч "Зенита" против "Рубина" прошел без Сердара Азмуна. Сергей Семак рассказал, почему. 

Как оказалось, футболист пропустил игру из-за плохого самочувствия. Недомогание Азмун почувствовал после выходного дня. Его освободили от занятий. На данный момент футболист ожидает результаты необходимых анализов.  

Мы подстраховались и не включили его в заявку

отметил Семак.

Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Фото: Instagram / sardar_azmoun

Теги: сердар азмун
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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