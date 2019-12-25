Азмун пропустил матч из-за плохого самочувствия

После выходного футболист почувствовал недомогание.

В субботу, 24 октября, матч "Зенита" против "Рубина" прошел без Сердара Азмуна. Сергей Семак рассказал, почему.

Как оказалось, футболист пропустил игру из-за плохого самочувствия. Недомогание Азмун почувствовал после выходного дня. Его освободили от занятий. На данный момент футболист ожидает результаты необходимых анализов.

Мы подстраховались и не включили его в заявку отметил Семак.

Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Фото: Instagram / sardar_azmoun