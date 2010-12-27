Азмун повторил клубный рекорд "Зенита"

В первых пяти играх в составе клуба с Невы нападающий забил пять мячей

Нападающий "сине-бело-голубых" Сердар Азмун повторил клубный рекорд по скорострельности. Об этом сообщает сайт "История Зенита".

Напомним, что в первых пяти играх в составе клуба с Невы нападающий забил пять мячей. Ранее до него подобное удавалось Анатолию Курчавенкову, выступавшему за "Зенит" в 1960-ом, и полузащитнику Жулиано, защищавшему цвета петербургской команды в 2016 году.

Иранец пришел из "Рубина" в зимнее трансфертное окно. Футболист трижды отличился в Лиги Европы и два раза забил клубам Премьер-лиги.

Ранее фанаты футбола признали игрока лучшим футболистом 18-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"