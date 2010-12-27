Фанаты футбола назвали Азмуна лучшим игроком 18-го тура РПЛ

Игрок стал автором победного гола в игре против "Урала".

Нападающий "сине-бело-голубых" Сердар Азмун стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало 16 393 пользователей, что составляет 44,25% всех опрошенных. Серебро досталось полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку, за него проголосовали 5499 человек (14,84%), а бронзу взял игрок "Спартака" Айртон с 4095 голосами (11,05%).



Напомним, что Азмун стал автором победного гола в матче против "Урала" (1:0). Для игрока этот мяч стал третьим в пяти играх, которые он провел за "Зенит" с момента прихода в начале февраля.



В эту пятницу, 7 марта, нападающий вновь сможет проявить свои бомбардирские навыки в игре против "Вильярреала". Клуб из Северной столицы примет испанскую команду в рамках 1/8 финала Лиги Европы.



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Фото: ФК "Зенит"