Азербайджанский блогер станцевал лезгинку под Нарвскими воротами

Видео набрало уже пять тысяч просмотров.

Али Османов, блогер из Азербайджана, станцевал в Петербурге чеченскую лезгинку. Танец мужчина исполнил под Нарвскими триумфальными воротами, а соответствующее видео опубликовал 3 марта на своем YouTube-канале.

На видео Османов выходит из подземного перехода и начинает энергично танцевать на площадке перед воротами, спустя полминуты к нему присоединяется девушка и продолжает женскую партию танца. Видео уже набрало более пяти тысяч просмотров.

Али Османов называет себя певцом и танцором и, как можно понять из наполнения его канала, очень любит лезгинку. Традиционный танец самостоятельно или с компанией блогер исполнял в центре Петербурга, в Москве, Турции, Грузии, Азербайджане и других частях света.

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Видео: ALI OSMANOV / YouTube