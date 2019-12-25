Азербайджанская автономия подарила госпиталю в "Ленэкспо" автомобиль скорой помощи

В субботу, 25 апреля, азербайджанская национально-культурная автономия города передала в дар госпиталю в "Ленэкспо" автомобиль скорой помощи.
По словам председателя общественной организации Вагифа Мамишева, автономия не может стоять в стороне и подарила машину, чтобы помочь людям. Мамишев уточнил, что организация и дальше будет помогать городу.
Губернатор Петербурга поблагодарил диаспору и уточнил, что сегодня бизнес помогает городу не только деньгами, но находит и приобретает оборудование.
Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре объяснили рост заболевших коронавирусом в Петербурге.
Фото: gov.spb.ru
Обсуждение ( 0 )