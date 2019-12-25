Азербайджанская автономия подарила госпиталю в "Ленэкспо" автомобиль скорой помощи

Губернатор поблагодарил организацию и всех, кто помогает городу.

В субботу, 25 апреля, азербайджанская национально-культурная автономия города передала в дар госпиталю в "Ленэкспо" автомобиль скорой помощи.

По словам председателя общественной организации Вагифа Мамишева, автономия не может стоять в стороне и подарила машину, чтобы помочь людям. Мамишев уточнил, что организация и дальше будет помогать городу.

Губернатор Петербурга поблагодарил диаспору и уточнил, что сегодня бизнес помогает городу не только деньгами, но находит и приобретает оборудование.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре объяснили рост заболевших коронавирусом в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru