В Роспотребнадзоре объяснили рост заболевших коронавирусом в Петербурге

По сравнению с 23 апреля количество заболевших выросло на 52.

Сегодня, 24 апреля, в Петербурге вновь зафиксировали рост заболевших коронавирусом. За сутки стало известно о 253 новых случаях. Новую вспышку объяснили в пресс-службе Роспотребнадзоре по Петербургу, Ленинградской и Псковской областях.

Как передала "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", во-первых, повысилось количество тестирований. На данный момент им занимаются 20 лабораторий.

Во-вторых, есть крупные очаги заболеваемости. Так как анализы приходят не сразу, они могут влиять на общую картину на протяжении нескольких дней. Так, например, в НИИ им. Вредена COVID-19 заболели как минимум 42 человека.

Говорить о пике заболеваемости пока рано.

Ранее эксперт выразил свое мнение по поводу перепрофилирования онкологического центра им.Петрова.

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