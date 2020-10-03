Long-Range Artillery Missile могла применяться при атаке на мост через Армению и Нагорный Карабах.

Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA. Об этом сообщили журналисты из The Drive со ссылкой на ролик, опубликованный в социальных сетях. Речь идет о видео, на котором снаряд попадает в мост, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. В Twitter-аккаунте один из экспертов отметил, что военные из Баку могли использовать для уничтожения переправы комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile. Этот оружие создавалось в Израиле компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

Авторы публикации указали на тот факт, что если информация о применении LORA будет подтверждена официальными источниками, то данный случай станет первым известным боевым использованием данного израильского ракетного комплекса.

Алиев заявил, что у РФ более высокая роль в процессе урегулирования карабахского конфликта.

Видео: Оперативный штаб Карабаха.