Алиев заявил, что у РФ более высокая роль в процессе урегулирования карабахского конфликта

Глава Азербайджана объяснил, почему Москва имеет больший вес в качестве посредника в данном вопросе.

Ильхам Алиев заявил в интервью для государственного телеканала Al Jazeera, что у России более высокая роль в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, чем у остальных посредников. Он напомнил, что в этот список также входят США и Франция.

В процессе есть достаточно высокий уровень координации. Конечно, Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной в регионе Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что Москва имеет исторически хорошие отношения как с Баку, так и Ереваном. В связи с этим возможности российского посредничества в урегулировании ситуации в регионе более высоки, в отличие от стран, находящихся в отдалении. Алиев добавил, что другие государства могут не иметь полного представления о том, что в Нагорном Карабахе происходит последние десятилетия.

Ереван опубликовал видео удара по мосту между Арменией и Карабахом.

Видео: aljazeera.com