На авиабазе ВВС Азербайджана обнаружены десятки загадочных самолетов

Эксперты полагают, что на кадре опубликованы Ан-2.

На авиабазе Военно-воздушных сил Азербайджана обнаружены десятки загадочных самолетов. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про" со ссылкой на фотографию, размещенную в социальных сетях. В СМИ уточнили, что кадр сделан на одном из военных аэродромов Баку. Ранее борты отсутствовали на данной локации. Также местные эксперты объяснили, что таких летательных аппаратов у страны никогда не было.

Специалисты рассказали, что точно определить модель самолетов по размещенной в соцсетях фотографии проблематично. Однако есть предположения, что на снимке борты Ан-2. Согласно официальным источникам, ВВС Баку имеет только три таких самолета, два из которых были ликвидированы несколько дней назад. На фотографии самолетов - большое количество.

Эксперты предположили, что на кадре видна адаптация стандартных "кукурузников" под дроны. Однако имея в своем составе такой арсенал, для армии баку так использовать борты было бы нецелесообразно.

На вооружении Армении осталось всего четыре истребителя.

Фото: открытые источники

