Азербайджан имеет боевых самолетов в 9 раз больше, чем Ереван.

На вооружении Армении осталось всего четыре истребителя. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, вооруженные силы Еревана располагают минимальным авиационным парком, поэтому не могут самостоятельно защищать государственные границы. Все имеющиеся в обороне борты - это Су-30 российского производства. Журналисты уточнили, что сторона противника (Азербайджан) имеет в своем арсенала в девять раз больше боевых самолетов

Если ситуацию не удастся решить дипломатическим путём, то и Анкара, и Баку пойдёт ва-банк, задействовав свою боевую авиацию. Даже несмотря на тот факт, что Су-30 превосходят МиГ-29, МиГ-25 и F-16, совершенно очевидно, что четырёх истребителей не хватит для защиты страны аналитик "Авиа.про"

Специалист уточнил, что Баку могут также договориться о военной поддержке с Турцией. В этом случае Анкара поможет соседнему государству и разрешит использовать весь состав ВВС для подавления противника. В этом случае Ереван может попросить защиты у России. На данный момент прямой воздушный коридор между РФ и Арменией отсутствует.

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