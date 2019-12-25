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Алиев: конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас
Сегодня, 10:19
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lesjasap

Алиев: конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас

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Президент Азербайджана считает, что Баку не может ждать еще 30 лет.

Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Об этом президент Азербайджана рассказал в интервью арабскому телеканалу "Аль-Джазира". Текст выступления политика привела пресс-служба его администрации. По словам Алиева, Баку не может еще 30 лет ждать, когда ситуация с регионом придется в норму.

…У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть урегулирован сейчас

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что Минобороны Баку 27 сентября заявило о том, что вооруженные силы Армении атаковали населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие как среди военных, так и гражданского населения.

В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Карабахе новые силы.

Фото: Миноброны Азербайджана

Теги: азербайджан, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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