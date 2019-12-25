В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Карабахе новые силы

Ереван уничтожил три самолета Баку.

В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Нагорном Карабахе новые силы. Об этом в собственном аккаунте на Facebook рассказала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. По данным чиновницы, Баку атакует Ереван на северном и южном направлениях на линии соприкосновения в регионе конфликта.

Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Военные уточнили, что армия Армении ликвидировала три самолета из Азербайджана. Обстановка между странами накалилась после нападения 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Ереван объявил о военном положении и всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 55 лет запретили выезжать за границу. Баку объявил о частичной мобилизации и ввел комендантский час.

Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе.

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