Информацию подтвердил директор артистки Ларион Колесов.

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, который устроили азербайджанские беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Информацию подтвердил директор артистки Ларион Колесов. Он отметил, что ей удалось выбраться из зоны обстрела без ранений.

Она выбралась из обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке. Юлия Чичерина, певица

Она рассказала, что обстрел застал её и попутчиков после того, как они пересекали границу. Машины остановились, прятаться пассажирам и водителям было некуда. Чичерина отметила, что в итоге все спрятались под навесом от закрытой торговой лавки.

Ранее в Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту.

Фото: pixabay.com