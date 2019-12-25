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Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Сегодня, 13:54
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matveyvn

Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

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Информацию подтвердил директор артистки Ларион Колесов.

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, который устроили азербайджанские беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Информацию подтвердил директор артистки Ларион Колесов. Он отметил, что ей удалось выбраться из зоны обстрела без ранений.

Она выбралась из обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке.

Юлия Чичерина, певица

Она рассказала, что обстрел застал её и попутчиков после того, как они пересекали границу. Машины остановились, прятаться пассажирам и водителям было некуда. Чичерина отметила, что в итоге все спрятались под навесом от закрытой торговой лавки.

Ранее в Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту.

Фото: pixabay.com

Теги: нагорный карабах, обстрел, чичерина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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