В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

В городе фиксируют множество повреждений.

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. С заявлением выступил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который находится в данном городе.

По его словам, в городе фиксируют множество повреждений гражданской инфраструктуры, а также спасательной службы.

Ранее в Баку сообщили о ракетном обстреле села на западе Азербайджана с территории Армении. Согласно информации местных военных, атака нанесена по населенному пункту Сабиркенд Шамкирского района и села Гузанлы Агдамского района. Последний прилегает к территории конфликта - Нагорному Карабаху.

Фото: pixabay.com