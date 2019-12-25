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В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту
Сегодня, 13:25
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matveyvn

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

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В городе фиксируют множество повреждений.

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. С заявлением выступил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который находится в данном городе.

По его словам, в городе фиксируют множество повреждений гражданской инфраструктуры, а также спасательной службы.

Ранее в Баку сообщили о ракетном обстреле села на западе Азербайджана с территории Армении. Согласно информации местных военных, атака нанесена по населенному пункту Сабиркенд Шамкирского района и села Гузанлы Агдамского района. Последний прилегает к территории конфликта - Нагорному Карабаху.

Фото: pixabay.com

Теги: азерайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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