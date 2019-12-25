В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. С заявлением выступил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, который находится в данном городе.
По его словам, в городе фиксируют множество повреждений гражданской инфраструктуры, а также спасательной службы.
Ранее в Баку сообщили о ракетном обстреле села на западе Азербайджана с территории Армении. Согласно информации местных военных, атака нанесена по населенному пункту Сабиркенд Шамкирского района и села Гузанлы Агдамского района. Последний прилегает к территории конфликта - Нагорному Карабаху.
Фото: pixabay.com
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