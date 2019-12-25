В Минобороны Азербайджана заявили об атаке со стороны Еревана.

В Баку сообщили о ракетном обстреле села на западе Азербайджана с территории Армении. Согласно информации местных военных, атака нанесена по населенному пункту Сабиркенд Шамкирского района и села Гузанлы Агдамского района. Последний прилегает к территории конфликта - Нагорному Карабаху.

В оборонном ведомстве Баку уточнили, что ракетной атаке подверглось село Агдам Товузского района на границе с Арменией и населенный пункт Амирли Бардинского района на территории, сопредельной с Нагорным Карабахом.

Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе.

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