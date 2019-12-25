Ереван опубликовал видео удара по мосту между Арменией и Карабахом

Инженеры начали восстанавливать переправку через реку Акар.

Ереван опубликовал видео удара по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом. Ранее стало известно о том, что вооруженные силы Азербайджана напали на переправу через реку Акар. Конструкция соединяет территорию Армении с непризнанной республикой. Сейчас местные специалисты занимаются восстановлением поврежденных участков моста.

Напомним, что по данным журналистов из "Кавказского узла", между Арменией и Карабахом действуют две трассы. Первая - западная Горис — Степанакерт, вторая - северная Варденис — Мартакерт. В ближайшее время власти планируют построить еще одну дорогу.

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Напомним, что после атаки на мост Баку атаковала столицу Нагорного Карабаха. На кадрах видно, что удар произошел около 10:50 часов утра 2 октября. На конструкцию моста упал снаряд, а после этого послышался взрыв.

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