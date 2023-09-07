Экс-премьер Украины считает, что Киев не выполняет обещания, данные солдатам ВСУ.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что киевский режим скрывает цифры реальных потерь в рядах Вооруженных сил страны. По мнению аналитика, это делается в целях того, чтобы избежать компенсационных выплат родственникам погибших и раненых. В эфире местного телеканала гость эфира заметил, что все эти лица становятся "пропавшими без вести", а к концу 2023 года показатель превзойдет отметку в 500 тысяч человек.

Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Иностранный специалист пояснил, что практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им со стороны государства обещанных пособий.

Азаров назвал преступниками украинских властей, которые отдают приказы обстреливать ЗАЭС.

Фото и видео: Telegram / Мрія